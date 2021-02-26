Ольга Бузова верит, что к ней «придет принц и подарит туфельки на белом коне»

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

26 февраля 2021, 23:09

Ольга Бузова, фото: vk.com/olgabuzova

Ольга Бузова, телеведущая и певица, верит, что к ней «придет принц и подарит туфельки на белом коне».

Бузова стала участницей ток-шоу на Первом канале «Сегодня вечером», которое ведёт Максим Галкин.

Галкин обсуждал тему, как российские «Золушки» нашли своих принцев. Самая главная «Золушка» - уроженка Нижнего Новгорода супермодель Наталья Водянова. Ведущий ток-шоу поинтересовался у мамы Наташи, кто из «мужиков» дочери, британский лорд Джастин Портман или французский миллиардер Антуан Арно нравится ей больше. Мама Наташи задумалась.

А Ольга Бузова поделилась, что ей говорили - к ней придет принц. Теледива, которой чуть более месяца назад исполнилось 35 лет, призналась, что она продолжает верить в принца. «Я верю, придет принц и подарит туфельки на белом коне», - рассмешила Бузова участниц шоу актрис театра и кино Татьяну Васильеву, Нелли Уварову, певицу Анну Седокову, звезду шоу «Comedy Woman» Марину Федункив и Максима Галкина.