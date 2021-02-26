Поклонники Юлии Высоцкой удивились, увидев её в роскошной шубе

Поклонники актрисы и ведущей кулинарных шоу Юлии Высоцкой удивились, увидев её фото в роскошной шубе.
В Москве, как и во многих российских городах, в феврале стояли аномально холодные морозы.
Люди достали шубы, провисевшие предыдущие зимы в шкафах, утеплились. Утеплилась и Юлия Высоцкая. Актриса сфотографировалась в роскошной шубе, вероятно, в соболиной выложила фото в Инстаграм.
Подписчики Высоцкой выразили противоречивые мнения. "Классно, Юлия в соболях", "Королевский мех Вам очень к лицу, уважаемая Юлия", "Роскошная Юлия и обстановка под стать! Дорого-богато! Хорошее качество фото!" - оценили фолловеры.
А другие юзеры возмутились: "а не жалко ли зверюшек?" "краской никто не облил?"
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Ставшая недавно мамой во второй раз певица Кети Топурия "выгуляла" шубку около дома.
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