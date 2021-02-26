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26 февраля 2021, 18:09

Александр Гордон, фото из соцсети

Телеведущая Юлия Барановская объявила о желании своего коллеги Александра Гордона жениться.

Участником телепрограммы, которую ведут вместе Барановская и Гордон, стал молодой мужчина, воспитывающий самостоятельно сына.

У Андрея не сложились отношения с мамой сына Егора. Они расстались, и суд оставил ребенка с отцом. Малыш Егорка растет с папой. Андрей работает, мальчик ходит в детский сад. Папа сам варит Егору супчики, покупает игрушки. После первого выпуска шоу "Мужское / Женское" с участием Андрея мужчиной заинтересовались женщины.

Россиянок покорил мужчина, так ответственно заботящийся о своем малыше.

В адрес редакции шоу "Мужское / Женское" пришли десятки писем, в которых женщины попросили адрес Андрея, желая познакомиться с ним. В студию пригласили Андрея с сыном и несколько женщин. Все - красавицы, умницы.

У Александра Гордона, который недавно развелся с молодой женой, загорелись глаза. Ему понравились пактически все дамы.

Это заметила его соведущая Юлия Барановская. Одна из претенденток на сердце Андрея заметила, что обратила бы внимание на Гордона, если бы ему было поменьше лет.

Тогда Барановская призвала телезрительниц, которым нравится Гордон, обращаться. Юлия решила женить Александра.

В браке с Нозанин Абдулвасиевой у Гордона родились две сыновей - Александр и Федор. Гордон женился на девушке в 2014 году, когда ей было 20 лет, они развелись прошлым летом.

Гордону приписывали роман с Барановской. Юлия после расставания с футблистом Андреем Аршавиным сама воспитывает троих детей.