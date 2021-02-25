Олег Майами подарил кольцо Айзе Долматовой за 3 миллиона

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

25 февраля 2021, 23:37

фото: instagram

В интервью с певицей Валерией Айза похвасталась кольцом с большим бриллиантом. Также Айза сказала, что они с Олегом уверенно смотрят в будущее, однако отношения регистрировать влюблённые не собираются. На данном этапе они счастливы и этого достаточно.

Также Олег и Айза уже давно доказали, что их союз очень крепкий: еще в декабре 2020 года пара праздновала день рождения Айзы в подъезде и ели фастфуд, а сейчас артист может побаловать любимую кольцом за 3 миллиона. Все это подчеркивает, что пара не боится трудностей и идет по жизни, крепко держась за руку.



Олег Майями отличается от других партнёров инстадивы. В нём она нашла заботливого и идеального мужчину. От Олега девушка каждое утро получает комплименты, подарки, внимание и заботу. Благодаря ему, она узнала, что такое любовь.



Она также привела в пример своего второго бывшего мужа бизнесмена Анохина, который не только не уделял внимание Айзе, но и критиковал её внешность и личные профессиональные заслуги.