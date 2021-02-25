Солистки группы «Комбинация» рассказали, с какими трудностями им пришлось столкнуться
25 февраля 2021, 22:20
Солистки группы "Комбинация" Алена Апина и Татьяна Иванова в программе "Судьба человека" рассказали, какие трудности им пришлось пережить, когда они приехали покорять столицу.
Как рассказала Алена Апина, в конце 1980-х годов их продюсер Александр Шишинин продал автомобиль и перевез девушек из Саратова в Москву. Вначале они жили в гостинице с видом на Кремль, потом номера становились все менее комфортными. А бывало и такое, что ночевала группа на вокзале.
Но в успех Шишинин верил не зря. "Комбинация" стала очень популярным коллективом.
Сейчас Алена Апина и Татьяна Иванова выступают на ретро-концертах и корпоративах.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.