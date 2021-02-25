Солистки группы «Комбинация» рассказали, с какими трудностями им пришлось столкнуться

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

25 февраля 2021, 22:20

группа Комбинация, фото: alena-apina.ru

Солистки группы "Комбинация" Алена Апина и Татьяна Иванова в программе "Судьба человека" рассказали, какие трудности им пришлось пережить, когда они приехали покорять столицу.

Как рассказала Алена Апина, в конце 1980-х годов их продюсер Александр Шишинин продал автомобиль и перевез девушек из Саратова в Москву. Вначале они жили в гостинице с видом на Кремль, потом номера становились все менее комфортными. А бывало и такое, что ночевала группа на вокзале.

Но в успех Шишинин верил не зря. "Комбинация" стала очень популярным коллективом.

Сейчас Алена Апина и Татьяна Иванова выступают на ретро-концертах и корпоративах.

Видео, как Алена Апина танцует с Максимом Галкиным под "Леху".