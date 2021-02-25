Анастасия Макеева опубликовала фото с возлюбленным, жена и дети которого живут за границей

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25 февраля 2021, 19:31 Источник: woman.ru

Анастасия Макеева, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

У возлюбленного актрисы Анастасии Макеевой Романа есть жена и четверо детей, которые живут за границей.

Роман Мальков, строитель, приехал в Россию до пандемии коронавируса.

Он познакомился с Макеевой, когда помогал актрисе с ремонтом в дачи. Актриса и строитель закрутили роман.

Супруга Малькова Светлана заявила, что Макеева увела ее мужа и разрушила их с Романом семью.

Малькова рассказала, что ее супруг перестал поддерживать связь с детьми, когда у него появились отношения с Макеевой. Женщина посетовала, что он перестал присылать деньги на содержание детей.

В Словении Мальковы жилье арендуют. Светлане пришлось договариваться с хозяином, чтобы их с детьми не выгнали. Сейчас у женщины накопились долги. Светлана дает уроки рисования, но этих заработков не хватает для четверых детей.

День влюбленных Макеева и Мальков провели в Петербурге.

Анастасия опубликовала фото и написала: "С любимыми не расставайтесь. А вы устаёте от своих вторых половинок? Я часто слышу: «Надо поехать отдохнуть от мужа или жены!» А как у вас с вашими половинами?"

Макеева собирается замуж за Малькова. До знакомства со строителем, уроженцем Калужской области Романом Мальковым, актриса трижды выходила замуж и трижды разводилась.

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