Ирину Слуцкую ограбила собственная няня

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25 февраля 2021, 18:28

фото: instagram

Проблема мошенничества среди домработниц и нянь - считается одной из наиболее распространённых проблем. Фигуристка и мать двоих детей Ирина Слуцкая рассказала в своём блоге, как стала жертвой мошенницы.



Так она поделилась, что сменила кучу нянь и каждая из них забирала какую-то чужую вещь из дома с собой. Например, няня, которая работала два года назад, украла все вещи детей, которая фигуристка откладывала для нуждающихся.



«Однажды я начала собирать сумку для женщины с тремя мальчишками, которые попали в тяжелую жизненную ситуацию, и поняла, что абсолютно все отложенные для таких целей вещи исчезли. Видимо, они вывозилось из моего дома мешками и коробками, пока я была на работе» - поделилась Ирина.



Сейчас Слуцкая говорит, что нынешняя домработница ведёт себя порядочно и полностью устраивает Ирину.