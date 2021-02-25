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Лариса Долина кардинально сменила имидж

, 18:19

Лариса Долина кардинально сменила имидж
фото:instagram

Среди звёзд отечественной эстрады появился тренд на кардинальную смену имиджа: Елена Степаненко, Лолита Милявская и многие другие шокируют поклонников своей внешностью.

К ним присоединилась певица Лариса Долина. Дочь Ларисы опубликовала фото в Инстаграм, где 65-ти летняя певица выглядит очень помолодевшей.
В кадре артистка стоит, прислонившись к лестнице, на ней чёрный комбинезон с золотым широким поясом и белой мантией.
Яркий макияж, подчёркивающий глаза и скулы, и прическа с объёмным начёсом.

Подписчики пришли в восторг от внешности певицы и оставляли в комментариях под постом восхищенные комментарии. «Это незаконно - быть такой красивой!» - написали в Инстаграм.

ЕСт

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