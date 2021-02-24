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Брухунова показала их с Петросяном сына 23 февраля и подписала фото: "Защитника можно родить"

, 14:56

Брухунова показала их с Петросяном сына 23 февраля и подписала фото:
Евгений Петросян, супруг Татьяны Брухуновой, фото: Natalya Loginova, globallookpress.com

Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опубликовала фото их подросшего сына Вагана.
Татьяна сфотографировалась с малышом на руках дома 23 февраля.

Домашнее фото получилось очень милым. Супруга Петросяна, "мамаша Вагаши", запечатена в пижамке розового цвета в крупный горох, Ваган - в костюмчике со слониками. На голову мальчику надели кепку.

Брухунова опубликовала фото в Инстаграм в День защитника Отечества и подписала снимок: "Защитника можно родить!"
Женщина не показала все личико сына, но фолловеры заметили, что Ваган очень похож на маму.
"И Вы и Ваш защитник очаровательные!!", "Замечательный защитник и очаровательная мама!!!", - пишут комплименты самым близким людям Петросяна.

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Публикация от Татьяна Брухунова (@bruhunova)

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