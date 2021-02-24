Известные актеры, певцы и музыканты опубликовали фото из дембельского альбома

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24 февраля 2021, 10:51

Леонид Агутин, vk.com/agutinvarum

Известные российские мужчины, служившие в армии, опубликовали фото из дембельского альбома в День защитника Отечества 23 февраля.

Музыкант Леонид Агутин с 1986 года по 1988 год проходил службу в советских пограничных войсках КГБ СССР на советско-финской границе. Он не опубликовал фото из дембельского альбома в этом году. Но мужчин поздравил: "Мужчины, поздравляю вас с нашим праздником! Низкий поклон и особая благодарность всем, кто служит и защищает! Ну и, конечно, всех мужчин, которые стремятся называться именно так, поздравляю с праздником. Желаю вам мира и любви, а дальше вы сами знаете, что делать. Ваша земля, ваша любовь, ваше дело - всё это ваши рубежи обороны. Удачи нам всем!"

Стилист Сергей Зверев показал фото, на котором он запечатлен в первый год своей службы в рядах Советской Армии.

Зверев поздравил с праздником "всех кто служил, кто отдал долг Родине, защищал честь страны!!!"

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Актер театра и кино Игорь Верник проходил службу в армии в 1985 году. 57-летний Верник служил примерно в то же время, что Зверев. Он выложил в сети фото из армейского альбома и поклонницы оценили: "Хорошенький".

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Александр Малинин тоже прошел армейскую службу. "Поздравляю всех настоящих мужчин служивших в армии!!! С праздником мужики!!!"

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