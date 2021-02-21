«Нужно оставаться человеком»: Давид Манукян о расставании с Бузовой

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

21 февраля 2021, 12:42

фото: instagram

Январь оказался последним месяцем отношений блогера Давида Манукяна и Ольги Бузовой. Певица сразу же рассказала фанатам о причинах расставания в самых ярких подробностях, а вот Дава решил промолчать и не давать никаких комментариев.



В интервью с журналистами блогер поделился, с чем не хочет мириться в отношениях: «С предательством, ложью, неуважением... Когда она ставит себя превыше всего, диктует, как должно быть, топит вместо поддержки. Если бы была совсем глупая, это тоже не очень хорошо» - рассказал Дава.



Также он признался, что в мире шоу-бизнеса ему приходится нелегко, но у него есть круг людей, которые его поддерживают и которым он очень благодарен.

Музыкант признался, что у него бывают конфликты, потому что, по его словам, шоу-бизнес оказался не таким сладким, как хотелось бы. «Есть люди, готовые тебя съесть с потрохами. Я стараюсь не выносить сор из избы. Даже если с кем-то есть недопонимания — всякое может произойти — нужно оставаться в первую очередь человеком» - поделился Давид.