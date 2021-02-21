Ким Кардашьян разводится с Канье Уэстом

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21 февраля 2021, 12:29

фото: instagram

19 февраля Американская звезда Ким Кардашьян подала документы на развод с известным музыкантом после семи лет официального брака. Об этом сообщило агентство Reuters.



Пара решила расстаться мирным путём, бывшие супруги не стали оспаривать брачный договор и попросили совместной опеки над их четырьмя детьми.



По словам Канье Уэста, причиной развода могла стать неудачная попытка музыканта баллотироваться в президенты Соединённых Штатов в 2020 году. Тогда на предвыборном митинге он признался, что мечтал об аборте, когда Ким была беременна первым ребёнком.



Ким Кардашьян и Канье Уэст заключили брак в 2014 году после двух лет отношений. Для Ким этот брак по счёту оказался третьим.