Елена Степаненко до сих пор удивляет поклонников своей внешностью

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18 февраля 2021, 16:01

фото: instagram

После развода с Евгением Петросяном, с которым Елена прожила в браке 33 года, артистка не только не впала в депрессию, но и нашла в себе силы жить дальше.

Более того, через некоторое время поклонники начали замечать, что Степаненко постройнела и помолодела.

Не обошлось здесь и без пластических операций. Один из хирургов подсчитал, что сумма всех операций составила несколько сотен тысяч рублей.

На днях Мария Порошина опубликовала в Инстаграм снимок со Степаненко, где Елена одета в зелёное платье с широким синим поясом, который подчеркивает её стройную фигуру.

В комментариях под постом подписчики оставляли только положительные отзывы: «Как же она похудела, выглядит фантастически», «Елена Степаненко очень сильная, женщина так изменится это что-то сверхъестественное» - восхищались женщины.