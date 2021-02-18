Елена Степаненко до сих пор удивляет поклонников своей внешностью
18 февраля 2021, 16:01
После развода с Евгением Петросяном, с которым Елена прожила в браке 33 года, артистка не только не впала в депрессию, но и нашла в себе силы жить дальше.
Более того, через некоторое время поклонники начали замечать, что Степаненко постройнела и помолодела.
Не обошлось здесь и без пластических операций. Один из хирургов подсчитал, что сумма всех операций составила несколько сотен тысяч рублей.
На днях Мария Порошина опубликовала в Инстаграм снимок со Степаненко, где Елена одета в зелёное платье с широким синим поясом, который подчеркивает её стройную фигуру.
В комментариях под постом подписчики оставляли только положительные отзывы: «Как же она похудела, выглядит фантастически», «Елена Степаненко очень сильная, женщина так изменится это что-то сверхъестественное» - восхищались женщины.
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