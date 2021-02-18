Регина Тодоренко провела День Влюблённых в больнице из-за аллергии у сына
18 февраля 2021, 15:37
Праздничный день Регина с мужем и двухлетним сыном собирались провести за просмотром шоу, в котором она является телеведущей.
Через некоторое время пара заметила, что их сын Миша начал опухать и синеть. Просмотр пришлось отложить и в срочном порядке отправиться в больницу. Как выяснилось, у мальчика началась аллергическая реакция на орехи.
«В секунду наш Медвежонок стал пунцового цвета с отекшим лицом. Конечно, же мы мигом поехали в больницу. Оказалось, какая-то реакция на орех», –поделилась телеведущая.
Также она призналась, что раньше ничего подобного не замечала, хотя рацион у Миши разнообразный.
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