Олеся Железняк назвала истинную причину закрытия сериала «Сваты»

Актриса театра и кино Олеся Железняк раскрыла настоящую причину закрытия сериала «Сваты». Ведущий YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» Вячеслав Манучаров задал своей гостье много разных вопросов и не смог не спросить про полюбившийся россиянам сериал, в котором Железняк сыграла роль Ларисы Буханкиной, жены Митяя, соседки супругов Ивана и Валентины Будько.
Миллионы поклонников этого ситкома надеялись увидеть новые серии седьмого сезона летом 2020 года. Но не судьба.
Актеры ожидали возобновления съемок в 2021 году, но создатели «Сватов» все-таки приняли решение вообще закрыть проект.
Эту информацию и подтвердила актриса Олеся Железняк Вячеславу Манучарову. «Сватов» закрыли, так как «не смогли доснимать».
Сериал снимала украинская компания «Квартал 95». Съемки проходили на Украине. В 2013 году вышел шестой сезон «Сватов». У актеров возникли проблемы с въездом на Украину, и съемки пришлось перенести в Белоруссию. Планировалось завершить работу на сериями седьмого сезона летом 2020 года.
Но свои коррективы внесла пандемия коронавирусной инфекции.