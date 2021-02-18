Олеся Железняк назвала истинную причину закрытия сериала «Сваты»

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18 февраля 2021, 10:52

Олеся Железняк, фото: Ekaterina Tsvetkova, globallookpress.com

Актриса театра и кино Олеся Железняк раскрыла настоящую причину закрытия сериала «Сваты». Ведущий YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» Вячеслав Манучаров задал своей гостье много разных вопросов и не смог не спросить про полюбившийся россиянам сериал, в котором Железняк сыграла роль Ларисы Буханкиной, жены Митяя, соседки супругов Ивана и Валентины Будько.

Миллионы поклонников этого ситкома надеялись увидеть новые серии седьмого сезона летом 2020 года. Но не судьба.

Актеры ожидали возобновления съемок в 2021 году, но создатели «Сватов» все-таки приняли решение вообще закрыть проект.

Эту информацию и подтвердила актриса Олеся Железняк Вячеславу Манучарову. «Сватов» закрыли, так как «не смогли доснимать».

Сериал снимала украинская компания «Квартал 95». Съемки проходили на Украине. В 2013 году вышел шестой сезон «Сватов». У актеров возникли проблемы с въездом на Украину, и съемки пришлось перенести в Белоруссию. Планировалось завершить работу на сериями седьмого сезона летом 2020 года.

Но свои коррективы внесла пандемия коронавирусной инфекции.