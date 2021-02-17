Прилучный резко отреагировал на информацию о тяжелом финансовом положении и долгах

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17 февраля 2021, 16:41

Павел Прилучный, фото:Pravda Komsomolskaya/Russian Look/ globallookpress.com

Популярный актер Павел Прилучный прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о его тяжелом финансовом положении и долгах. Источники утверждают, что артист живет с Мирославой Карпович в загородном доме его друзей, но называет актрису «няней и помощницей по хозяйству».

Прилучный призвал СМИ не публиковать «гнилую» информацию ради рейтингов, а обращаться с подобными вопросами к его менеджеру или директору. По его словам, больше всего веселят источники, так называемые «инсайдеры, коллеги, друзья»: «Что вы несете за бред? Отстаньте от меня и займитесь собой».

«Итак, знатоки, я не достоин вашего внимания. Я желаю вам счастья в личной жизни и обратите внимание на людей из шоу-бизнеса. Я не оттуда, мне пиар не нужен. Спасибо вам большое», - обратился Прилучный к СМИ.

Кроме того, актер отметил, что будет общаться через юристов, если подобные материалы не прекратятся.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Прилучный после развода с Агатой Муцениеце стал меньше зарабатывать. Якобы из-за пандемии у актера снизились доходы, а надо платить по счетам и алименты.

«Да, съемочный день у Паши стоит 500 тысяч рублей, но съемок сейчас практически нет. Пандемия ... Из работы у Паши сейчас только театр остался. А надо платить по счетам, долгов море», - поделился с kp.ru. собеседник.