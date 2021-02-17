Сестру Меладзе обвинили в нарушении авторских прав. Иностранная компания считает, что она «украла» мишек Тедди

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17 февраля 2021, 13:20 Источник: канал Mash

Фото: pixabay.com

Сестру Меладзе обвинили в краже мишек Тедди. И речь не о клептомании, а о нарушении авторских прав на изображение известных любимцев миллионной армии поклонников.

Лиана Меладзе — одна из владельцев лейбла Velvet Music. Он же продюсирует певицу Ёлку. В её клипе "Впусти музыку" молодая пара танцевала с плюшевыми медведями Tatty Teddy. Но правообладатели плющевых любимцев такую рекламу не оценили и разрешение на использование изображение решили не давать, зато посчитали возможным отсудить у российской компании немного деньжат за нарушение авторской собственности. Требуют ни много, ни мало – миллион рублей.

С канала певицы клип уже ужалили, но это, увы, не отменяет претензии.