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Сестру Меладзе обвинили в нарушении авторских прав. Иностранная компания считает, что она «украла» мишек Тедди

, 13:20 Источник: канал Mash

Сестру Меладзе обвинили в нарушении авторских прав. Иностранная компания считает, что она «украла» мишек Тедди
Фото: pixabay.com

Сестру Меладзе обвинили в краже мишек Тедди. И речь не о клептомании, а о нарушении авторских прав на изображение известных любимцев миллионной армии поклонников.

Лиана Меладзе — одна из владельцев лейбла Velvet Music. Он же продюсирует певицу Ёлку. В её клипе "Впусти музыку" молодая пара танцевала с плюшевыми медведями Tatty Teddy. Но правообладатели плющевых любимцев такую рекламу не оценили и разрешение на использование изображение решили не давать, зато посчитали возможным отсудить у российской компании немного деньжат за нарушение авторской собственности. Требуют ни много, ни мало – миллион рублей.

С канала певицы клип уже ужалили, но это, увы, не отменяет претензии.

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