Ирину Понаровскую обвинили в том,что 38 лет назад она украла ребенка

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

16 февраля 2021, 20:09

Ирина Понаровская, фото: Anton Kavashkin/Russian Look

Россиянка Марина Гарбовская в "Прямом эфире"Андрея Малахова заявила, что именно она является матерью приемной дочери певицы Ирины Понаровской Анастасии и что ребенка у нее якобы забрали насильно.

Певица и ее муж Вэйланд Родд 38 лет назад просто похитили девочку из отчего дома. Спустя пару лет у певицы родился сын, а пока Понаровская была на гастролях, супруг вернул девочку в детский дом.

Сама певица объяснила это тем, что просто не могла удочерить ребенка и ее пришлось отдать. По словам Понаровской, они с Роддом пожалели больного ребенка, которого принесла за кулисы одна из поклонниц. Той девочка была не нужна, и они решили взять ее к себе.

Когда в студии появилась сама Анастасия, предполагаемая мать поспешила убежать. Ее удалось вернуть, и Габровская объяснила причину своего побега — оказывается, Анастасия была нежеланным ребенком и мать хотела сделать аборт, но было слишком поздно.

Анастасия Кормышева, кадр передачи