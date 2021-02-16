Лолита Милявская рассказала, как ей удалось сохранить красивую фигуру
16 февраля 2021, 16:49
Сложно не заметить, как постройнела и похорошела Лолита в последнее время. Недавно певица поделилась секретом, как ей удаётся поддерживать такую фигуру.
Певица решительно заявила журналистам, что не поддерживает операцию по удалению лишнего жира. Она сказала, что он со временем возвращается, да ещё и добавляет «неровностей» телу. Кроме того, чтоб он не вернулся, нужно регулярно заниматься спортом. «Спорт - не мой метод», - заявила Лолита.
Вместо этого, Лолита обратилась к врачу - эндокринологу. Специалист помог певице провести обследования и подобрать правильный рацион, который помогает есть всё и не набирать вес. «Не поверите, сколько я ем тортиков!» - похвасталась Милявская.
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