ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Шоу-бизнес 13+

Дженнифер Лопес сменила имидж

, 15:26

Дженнифер Лопес сменила имидж
фото: Instagram

Актриса Дженнифер Лопес удивила своих поклонников кардинальной сменой причёски. Все привыкли видеть Джей Ло с длинными волнистыми волосами. Однако в этот раз звезда выложила в соцсети обложку мартовского номера журнала Allure, на которой она предстала в новом образе.

Короткая стрижка «пикси», приближённый к естественному нюдовый макияж и броские серьги. Подписчики оценили новый образ и оставили множество положительных комментариев: «Ты такая потрясающая!», «Эта прическа тебе идёт!».

ЕСт

В мире

Генсек НАТО Столтенберг заявил о готовности как к сотрудничеству, так и к конфронтации с Россией

Генсек НАТО Столтенберг заявил о готовности как к сотрудничеству, так и к конфронтации с Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс рассматривает два варианта взаимоотношений с Россией. По его словам, они готовы как к сотрудничеству, так и к конфронтации с Москвой.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью