Дженнифер Лопес сменила имидж

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16 февраля 2021, 15:26

фото: Instagram

Актриса Дженнифер Лопес удивила своих поклонников кардинальной сменой причёски. Все привыкли видеть Джей Ло с длинными волнистыми волосами. Однако в этот раз звезда выложила в соцсети обложку мартовского номера журнала Allure, на которой она предстала в новом образе.

Короткая стрижка «пикси», приближённый к естественному нюдовый макияж и броские серьги. Подписчики оценили новый образ и оставили множество положительных комментариев: «Ты такая потрясающая!», «Эта прическа тебе идёт!».