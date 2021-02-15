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48-летняя актриса Дарья Повереннова вышла замуж за миллионера

, 08:58

48-летняя актриса Дарья Повереннова вышла замуж за миллионера
Дарья Повереннова, Фото: Instagram

Российская актриса Дарья Повереннова вышла замуж за руководителя Московской школы управления «Сколково» Андрея Шаронова. Торжественная церемония состоялась в День всех влюбленных, 14 февраля.

«Мы шли к этому почти 8 лет! И пришли! С Днем всех влюбленных, друзья!» - написала знаменитость в Instagram.

Повереннова опубликовала совместные снимки с супругом в день бракосочетания. Возлюбленные изображены в брючных костюмах черного и белого цвета. В руках у актрисы традиционный букет невесты.

Отмечается, что для Поверенной этот брак стал вторым. Актриса десять лет была замужем за режиссером Александром Жигалкиным.

Повереннова известна по сериалам "День рождения Буржуя", "Дальнобойщики", "Бригада" и др. 

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Публикация от Дарья Повереннова (@dpoverennova)

БА

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