Шеф-повар Константин Ивлев и Лера Куденкова расписались в ЗАГС в День влюбленных. Венчание и свадьба будут позже

Знаменитый шеф-повар, телеведущий Константин Ивлев и его возлюбленная Лера Куденкова оформили официальные отношения. Куденкова в сторис на своей странице в Instagram опубликовала фото из ЗАГСа.
Судя по геолокации на снимке, пара 14 февраля, в День влюбленных, расписалась во «Дворце Бракосочетания № 1».
Перед росписью невеста телеповара поделилась с подписчикам историей «Bride party» - Лера устроила вечеринку невесты с подругами. Девичник прошел в одной из башен «Москва-сити».
48-летний Константин Ивлев и 26-летняя Лера Куденкова поженились и планируют позже обвенчаться в церкви и отпраздновать свадьбу.
Свадьба запланирована на март. Гулять будут на родине Валерии в Тамани.
Свадьба состоится в казачьем стиле. Пригласят выступить популярных артистов.
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