Шеф-повар Константин Ивлев и Лера Куденкова расписались в ЗАГС в День влюбленных. Венчание и свадьба будут позже

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14 февраля 2021, 15:29

фото: pixabay.com

Знаменитый шеф-повар, телеведущий Константин Ивлев и его возлюбленная Лера Куденкова оформили официальные отношения. Куденкова в сторис на своей странице в Instagram опубликовала фото из ЗАГСа.

Судя по геолокации на снимке, пара 14 февраля, в День влюбленных, расписалась во «Дворце Бракосочетания № 1».

Перед росписью невеста телеповара поделилась с подписчикам историей «Bride party» - Лера устроила вечеринку невесты с подругами. Девичник прошел в одной из башен «Москва-сити».

48-летний Константин Ивлев и 26-летняя Лера Куденкова поженились и планируют позже обвенчаться в церкви и отпраздновать свадьбу.

Свадьба запланирована на март. Гулять будут на родине Валерии в Тамани.

Свадьба состоится в казачьем стиле. Пригласят выступить популярных артистов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лера Куденкова (@lera_kudenkova)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лера Куденкова (@lera_kudenkova)