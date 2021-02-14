Марина Александрова показала редкий, но счастливый кадр с мужем

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

14 февраля 2021, 14:56

Марина Александрова, Фото: Instagram

Известная актриса Марина Александрова в честь Дня всех влюбленных поделилась с поклонниками совместной фотографией со своим супругом режиссером Андреем Болтенко. Отмечается, что знаменитость редко выставляет личную жизнь напоказ.

Марина Александрова не стала как-то подписывать снимок, поскольку на нем и так видно, что супругам хорошо вместе. Актриса широко улыбается, лежа на коленях у своего возлюбленного, который тоже выглядит счастливым. Кроме того, «звёздная» пара в одинаковых клетчатых шарфах.

Напомним, что Александрова и Болтенко воспитывают сына Андрея и дочь Катю. Пара состоит в браке с 2011 года.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Марина Александрова (@mar_alexandrova)