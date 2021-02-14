Марина Александрова показала редкий, но счастливый кадр с мужем
14 февраля 2021, 14:56
Известная актриса Марина Александрова в честь Дня всех влюбленных поделилась с поклонниками совместной фотографией со своим супругом режиссером Андреем Болтенко. Отмечается, что знаменитость редко выставляет личную жизнь напоказ.
Марина Александрова не стала как-то подписывать снимок, поскольку на нем и так видно, что супругам хорошо вместе. Актриса широко улыбается, лежа на коленях у своего возлюбленного, который тоже выглядит счастливым. Кроме того, «звёздная» пара в одинаковых клетчатых шарфах.
Напомним, что Александрова и Болтенко воспитывают сына Андрея и дочь Катю. Пара состоит в браке с 2011 года.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.