Барановская отпраздновала китайский новый год в своём доме на Рублёвке

Телеведущая Юлия Барановская отпраздновала китайский новый год в своём личном доме на Рублёвке с друзьями.
Барановская недавно купила загородный дом в Подмосковье и переселилась туда с детьми.
По слухам, недвижимость стоит порядка миллиона долларов.
К китайскому новому году дом теледиве стильно украсила команда дизайнеров.
Юлия опубликовала видео из нового дома и написала в Инстаграм: "Отлично отпраздновали Китайский Новый год. Спасибо всем моим друзьям за чудесный вечер! Теперь официально - год Быка наступил. Пусть он будет для нас всех очень счастливым и успешным, и главное, чтобы все мы были здоровы".
"Правда!! Очень красиво. Эта красота поднимает настроение. Юлия, спасибо за позитив!!!" - ответили Барановской фолловеры.
Юлия Барановская воспитывает троих детей, родившихся в отношениях с футболистом Андреем Аршавиным.
После того, как Аршавин изменил матери своих детей и ушел к другой, Барановская вернулась из Лондона в Россию, устроилась работать на Первом канале. А у Аршавина своя жизнь. С той, к которой он ушел от Юли, футболист уже тоже развелся.
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