Барановская отпраздновала китайский новый год в своём доме на Рублёвке

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14 февраля 2021, 13:44

Юлия Барановская, vk.com/yuliabaranovskaya

Телеведущая Юлия Барановская отпраздновала китайский новый год в своём личном доме на Рублёвке с друзьями.

Барановская недавно купила загородный дом в Подмосковье и переселилась туда с детьми.

По слухам, недвижимость стоит порядка миллиона долларов.

К китайскому новому году дом теледиве стильно украсила команда дизайнеров.

Юлия опубликовала видео из нового дома и написала в Инстаграм: "Отлично отпраздновали Китайский Новый год. Спасибо всем моим друзьям за чудесный вечер! Теперь официально - год Быка наступил. Пусть он будет для нас всех очень счастливым и успешным, и главное, чтобы все мы были здоровы".

"Правда!! Очень красиво. Эта красота поднимает настроение. Юлия, спасибо за позитив!!!" - ответили Барановской фолловеры.

Юлия Барановская воспитывает троих детей, родившихся в отношениях с футболистом Андреем Аршавиным.

После того, как Аршавин изменил матери своих детей и ушел к другой, Барановская вернулась из Лондона в Россию, устроилась работать на Первом канале. А у Аршавина своя жизнь. С той, к которой он ушел от Юли, футболист уже тоже развелся.

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