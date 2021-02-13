Продюсер, супруга олимпийского чемпиона, фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская подала заявку в Роспатент на регистрацию торговой марки «Гном Гномыч». Гном Гномыч - так стали называть с самого рождения своего сына Сашу знаменитые мама и папа.
Как объяснила продюсер АГН «Москва», этот бренд должен принадлежать людям, которые его придумали и раскрутили. С раннего возраста Плющенко привел сына на каток и поставил на коньки. Малыш стал отлчно кататься. Сейчас Саша выступает в ледовых шоу.
Родители завели ему аккаунт в соцсетях.
В прошлом году у Александра Плющенко появился младший брат. Яна и Евгений - многодетные родители. Но дочек у них пока нет.
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