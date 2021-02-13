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13 февраля 2021, 17:21 Источник: АГН Москва

Яна Рудковская и сын Саша, фото из соцсети

Продюсер, супруга олимпийского чемпиона, фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская подала заявку в Роспатент на регистрацию торговой марки «Гном Гномыч». Гном Гномыч - так стали называть с самого рождения своего сына Сашу знаменитые мама и папа.

Как объяснила продюсер АГН «Москва», этот бренд должен принадлежать людям, которые его придумали и раскрутили.

С раннего возраста Плющенко привел сына на каток и поставил на коньки. Малыш стал отлчно кататься. Сейчас Саша выступает в ледовых шоу.

Родители завели ему аккаунт в соцсетях.

В прошлом году у Александра Плющенко появился младший брат.

Яна и Евгений - многодетные родители. Но дочек у них пока нет.