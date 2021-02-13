Стилист показал в сети фото с Дженнифер Энистон в парикмахерском кресле в день рождения актрисы

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13 февраля 2021, 15:21

фото: соцсети

Голливудской актрисе Дженнифер Энистон исполнилось 52 года. В день рождения со знаменитостью поработал ее стилист Крис Макмиллан. Мужчина опубликовал в Instagram фото, как Энистон сидит в парикмахерском кресле, и ей укладывают волосы.

Энистон сфотографировалась в маленьком милом платьице. Поклонники в восторге, что с годами бывшая супруга Бреда Питта вообще не меняется.

Стилист поздравил Энистое с днем рождения и признался в вечной любви. «С днем рождения, Джен! Люблю тебя. Очень сильно», — подписал Макмиллан фото.

«Не могу поверить, что ей 52», «Она выглядит просто потрясающе», «Она идеальна, обожаю ее», «Почему она такая красивая?», - пишут комментарии к фото фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от C H R I S M C M I L L A N (@mrchrismcmillan)

А это фото опубликовала сама Дженни.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Aniston (@jenniferaniston)