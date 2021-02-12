Старшая дочь Джоли и Брэда Питта отказалась от двойной фамилии

Шайло Джоли-Питт ещё недавно шокировала публику тем, что захотела сменить пол. Девочка отказалась от платьев и просила называть ее мужским именем. Позже от этой затеи она отказалась.
Сейчас Шайло вновь заинтриговала подписчиков, удалив из всех соцсетей вторую часть своей двойной фамилии «Питт», оставшись просто Шайло Джоли.
Журналисты предполагают, что такой поступок связан с затянувшимся разводом, который травмирует психику подростка. Между Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом часто возникают конфликты по поводу опеки над детьми. Джоли хочет свести на минимум общение отца с детьми, которые являются для него смыслом жизни.
СМИ считают, что так девочка даёт понять, что она полностью поддерживает мать и не желает общаться с отцом.
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