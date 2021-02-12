Друзья Полины Гагариной отреагировали на информацию о новом романе певицы
12 февраля 2021, 13:52[ «Аргументы Недели» ]Источник: kp.ru
Друзья Полины Гагариной прокомментировали информацию о том, что певица завела любовный роман со своим директором Андреем Мухачевым, который в прошлом был профессиональным хоккеистом.
«Андрей и Полина Гагарина просто работают вместе, прекрасно общаются семьями. Супруга Андрея Юлиана — красивая и мудрая женщина, в семье великолепные отношения …Сплетни распространяют недобросовестные люди», - пояснил собеседник kp.ru.
По его словам, Андрей и Юлиана Мухачевы воспитывают сына и дочь.
Также друзья Гагариной отметили, что Полина счастлива с другим мужчиной, а отношения с директором – полная чушь. Сейчас певице приписывают роман с 47-летним Владимиром Чиняевым, саунд-продюсером. Они работают вместе три года.
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