Друзья Полины Гагариной отреагировали на информацию о новом романе певицы

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

12 февраля 2021, 13:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

Полина Гагарина, Фото: Instagram

Друзья Полины Гагариной прокомментировали информацию о том, что певица завела любовный роман со своим директором Андреем Мухачевым, который в прошлом был профессиональным хоккеистом.

«Андрей и Полина Гагарина просто работают вместе, прекрасно общаются семьями. Супруга Андрея Юлиана — красивая и мудрая женщина, в семье великолепные отношения …Сплетни распространяют недобросовестные люди», - пояснил собеседник kp.ru.

По его словам, Андрей и Юлиана Мухачевы воспитывают сына и дочь.

Также друзья Гагариной отметили, что Полина счастлива с другим мужчиной, а отношения с директором – полная чушь. Сейчас певице приписывают роман с 47-летним Владимиром Чиняевым, саунд-продюсером. Они работают вместе три года.