Ольга Зарубина знакомится с мужчинами в соцсетях. Не всегда эти знакомства приятны

62-летняя советская и российская эстрадная певица Ольга Зарубина не скрывает: она регулярно знакомится с мужчинами в социальных сетях. Недавно она нарвалась на "классического психопата".
Поняла певица это не сразу. Но когда у Зарубиной начались проблемы со здоровьем, она стала обращать внимание на некоторые странности в поведении ухажера. Певица уверена, что появившиеся бессонница, усталость, проблемы с желудком - от общения с ухажером: "Психопат прямо съедает вас изнутри, не оставляя ничего взамен, а сам на глазах расцветает".
После блокировки безумца состояние Зарубиной нормализовалось.
Это не единственный случай неудачного знакомства артистки. Был у нее и звезда "Маски-шоу". Ольга Зарубина через какое-то время поняла, что это аферист. Мужчина просто использовал фотографии актера из популярного проекта для знакомства.
Ранее стало известно, что Зарубина планирует переехать к своему поклоннику в Соединённые Штаты. Отмечается, что 62-летняя исполнительница познакомилась с мужчиной в социальных сетях и пока ни разу с ним не виделась.