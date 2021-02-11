Ольга Зарубина знакомится с мужчинами в соцсетях. Не всегда эти знакомства приятны

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11 февраля 2021, 20:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Собеседник

Ольга Зарубина, фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

62-летняя советская и российская эстрадная певица Ольга Зарубина не скрывает: она регулярно знакомится с мужчинами в социальных сетях. Недавно она нарвалась на "классического психопата".

Поняла певица это не сразу. Но когда у Зарубиной начались проблемы со здоровьем, она стала обращать внимание на некоторые странности в поведении ухажера. Певица уверена, что появившиеся бессонница, усталость, проблемы с желудком - от общения с ухажером: "Психопат прямо съедает вас изнутри, не оставляя ничего взамен, а сам на глазах расцветает".

После блокировки безумца состояние Зарубиной нормализовалось.

Это не единственный случай неудачного знакомства артистки. Был у нее и звезда "Маски-шоу". Ольга Зарубина через какое-то время поняла, что это аферист. Мужчина просто использовал фотографии актера из популярного проекта для знакомства.

Ранее стало известно, что Зарубина планирует переехать к своему поклоннику в Соединённые Штаты. Отмечается, что 62-летняя исполнительница познакомилась с мужчиной в социальных сетях и пока ни разу с ним не виделась.