Актриса Наталья Рудова опубликовала откровенный снимок в пиджаке на голое тело: «Мощный пресс»

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11 февраля 2021, 19:59 [ «Аргументы Недели» ]

Наталья Рудова, фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Российская актриса Наталья Рудова показала поклонникам откровенный снимок в брючном костюме на голое тело. Пользователи сразу обратили внимание на спортивную фигуру знаменитости, в том числе на ее пресс.

Наталья Рудова опубликовала в Instagram фотографию, на которой предстала в расстёгнутом пиджаке поверх обнаженного тела. На снимке немного приоткрыта грудь и виден рельефный животик.

«Мощный пресс»», «Даже кубики выглядывают», «Хороший пресс», - пишут восторженные фанаты.

Также нашлись и те, кто обратил внимание на подпись к посту: «Самообман это путь в никуда».

Подписчики решили проявить фантазию и предложили свои варианты завершения фразы: «Это путь в психбольницу».

Другие, наоборот, поддержали философское настроение актрисы: «Верно! Но как же часто мы обманываем сами себя. А ещё чаще думаем, что обманываем других, но увы, обманываем именно себя!»

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