Психологическая экспертиза признала Гном Гномыча вменяемым. Чтобы доказать свою правоту Рудковская отправила ребенка к врачам

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11 февраля 2021, 11:28 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Сына Александра Плющенко и Яны Рудковской пришлось пройти психологическую экспертизу. Родители отправили ребенка к врачам, чтобы доказать свою правоту в уголовном деле о клевете. Оно было возбуждено после публикации статьи на портале StarHit, журнлисты утвержлали, что Гном Гномыч страдает синдромом Аспергера, т.е. задержка развития.

"Психологическая экспертиза, проведённая в рамках уголовного дела, показала отсутствие у Саши Плющенко каких-либо психических расстройств. Что, собственно, и так было понятно. Как и то, что всё, написанное о Саше Плющенко является ложью, и было сделано лишь для того, чтобы навредить его родителям", — прокомментировал адвокат семьи Александр Добровинский.

«Нас ждет очень большое дело. Мы не собираемся никому ничего прощать, таких людей надо судить и добиваться реальных сроков наказания за их мерзкие действия, а также закрытия источников лживой информации. Честно, достали!» - написала Рудковская на своей странце. Стоит заметить, что Яна предлагала руководству издания, принадлежащее Наталье Шкулевой — жене телеведущего Андрея Малахова, пойти на мировую и дать опровержение, но они отказались.