Анджелина Джоли продает подарки Брэда Питта

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10 февраля 2021, 16:36 [ «Аргументы Недели» ]

фото: instagram

Самая известная пара Голливуда разводится уже пятый год. Причина такому затяжному процессу - отсутствие договоренности об опеке над детьми. Анджелина начала продавать подарки своего бывшего мужа, один из которых оценивается в несколько миллионов долларов.

Речь идет о картине Уинстона Черчилля, которую он написал в 1943-году во время политического визита в Марокко на переговоры с Франклином Рузвельтом. Брэд Питт купил картину в 2011 году за 3 миллиона долларов, после того как заинтересовался историей Второй Мировой войны, снявшись в боевике Тарантино «Бесславные ублюдки».

Напомним, что Анджелина Джоли настаивает на сокращении общения Питта с детьми до минимума, в то время как Брэд желает равного участия родителей в воспитании наследников.