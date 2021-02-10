«Спасибо, что подарила жизнь!»: Филипп Бледный о матери

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10 февраля 2021, 13:49 [ «Аргументы Недели» ]

фото: instagram

Недавно Филипп Бледный написал трогательное послание своей матери в соцсетях после тяжелой депрессии.

С чем конкретно связано его состояние, актёр не раскрывал, намекнув, что во всём виноваты лишь «светлые чувства». Но пережив болезнь, он понял, какую роль в его жизни играет мать и решил высказаться о своих чувствах.

Он начал со слов о том, что ему уже 33 года и он кое-что повидал в своей жизни. От том, что ему было плохо и не хотелось жить. Но и также он испытывал не только горечь, но и моменты счастья.

«То ли я романтик, и мне все новое подавай, (хотя я давно уже все от головы пускаю, умею до атомов все разобрать, и собрать как надо), то ли все это не настоящее», - пишет о своих чувствах Филипп.