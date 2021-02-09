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9 февраля 2021, 20:53 [ «Аргументы Недели» ]

Сергей Жуков с женой Региной, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Певец, солист группы "Руки вверх" Сергей Жуков пустился в воспоминания, опубликовал в сети свои юношеские фото. Артист поделился, что он был октябренком, пионером и успел вступить в комсомол.

"Как же быстро время летит: казалось бы, совсем недавно был конец 80-х, а сейчас уже 21-й год на дворе", - рассуждает Жуков.

"За это время Россия стала независимым сильным государством, которым мы все сейчас гордимся. А тогда свою страну многие презрительно называли «совок». Я помню те времена, когда все мои друзья хотели всё западное, мечтали о джинсах, кроссовках, жвачках, даже о пакетах! Вы помните полиэтиленовые пакеты «Монтана», которые мыли, разглаживали и носили по несколько месяцев? Сейчас нынешнее поколение уже и представить себе такого не может", - пишет артист.

Сергей Жуков заключил: "И за это время мы стали сильнее, лучше, независимее. И кому-то там это не нравится" и предложил обсудить эту тему.

"И октябренком была, и пионером, и комсомолкой!!! Классное было время..", "Я был пионером, и в лагерь ездил... Весёлое было время", - поделились подписчики артиста Марина и Александр.

Оценили фолловеры и внешность певца, заметив, что в юности Жуков был красивым: "Очень красивый юноша", "Понятно, почему девочки с ума сходили".

Певец и сейчас старается поддерживать форму. Вместе с любимой женой Региной.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сергей Жуков (@sezhukov)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сергей Жуков (@sezhukov)