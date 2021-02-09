Алена Водонаева подарила сыну первый телефон

Телеведущая Алена Водонаева преподнесла своему 11-летнему сыну первый в жизни телефон. В своих соцсетях она объяснила, почему гаджет выглядит «необычно» для нормальных детей и рассказала, как воспитывает Богдана.
На первом телефоне сына нет сенсорного экрана и различных принадлежностей, и большого функционала. Простой дизайн и кнопки - вот что входит в этот телефон. Он нужен только для связи.
Водонаева воспитывает сына в строгих условиях. Богдан четыре раза в неделю посещает секции, а на развлечения находит мало времени. Помимо телефона у ребёнка есть ещё музыкальный плеер.
По её мнению, многие воспитывают мужчин неправильно и из них вырастают инфантилы и трусы. Она же хочет вырастить из своего сына настоящего мужчину, поэтому даже не разрешает сидеть Богдану в социальных сетях.
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