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Дженнифер Лоуренс пострадала на съемках из-за несчастного случая

, 19:01 [ «Аргументы Недели» ]

Дженнифер Лоуренс пострадала на съемках из-за несчастного случая
фото: instagram

Популярная актриса получила производственную травму на съёмках. Об этом сообщило TMZ.

Съемки нового фильма «Не смотри вверх» проходили ночью. Согласно сценарию, Дженнифер Лоуренс вместе с Тимоти Шаламе сидели в романтической обстановке в ресторане, когда должен был произойти взрыв.

Однако взрыв пошёл не по плану и стекло ресторана разлетелось в дребезги. Осколки попали на лицо актрисы и вызвали обильное кровотечение. Съёмки пришлось приостановить на некоторое время.

По данным источника со съёмочной площадки, раны оказались неглубокими, поэтому актриса быстро придёт в норму.

ЕСт

Общество

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