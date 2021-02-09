Ирина Шейк и Брэдли Купер сохранили отношения ради дочери

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9 февраля 2021, 18:44 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Instagram

В 2019 году стало известно о расставании самой красивой пары российской модели и голливудского актера. После продолжительного романа им не удалось спасти свои отношения, несмотря на то, что пара воспитывает маленькую дочь.

Один из источников, приближённый к семье, сообщил, что Шейк и Купер не устраивали громких скандалов и сохранили дружеские отношения ради дочери.

Артист и модель подстраивают свой рабочий график так, чтоб проводить с Леей больше времени.

«У них здоровые отношения, они глубоко уважают друг друга, что делает процесс взаимопонимания более слаженным и спокойным. Сейчас им лучше дружить», - заявил знакомый пары. Также он добавил, что ребёнок для обоих родителей гораздо важнее, чем выяснение уже прошедших отношений.