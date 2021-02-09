Эксперт назвал брак Арзамасовой и Авербуха обречённым на развод

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9 февраля 2021, 18:14 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Instagram

Звёздная пара Ильи и Лизы до сих пор является самой обсуждаемой в Сети. Многие поклонники и подписчики уверены, что из-за приличной разницы в возрасте эту пару ждёт расставание.

Психолог Борис Хигир тоже не остался в стороне и высказал своё мнение.Так, по его словам, Илья - не тот мужчина, который нужен Лизе и дело даже не в возрасте. Он считает, что молодую девушку может сделать счастливой настоящий мужчина, не имеющий отношения к сфере искусства.

Также, эксперт предполагает, что актрису могло привлечь финансовое состояние супруга. Однако Илья - взрослый и продуманный мужчина, который не будет тратить свои деньги просто так. И это может разочаровать новоиспечённую жену.