Эксперт назвал брак Арзамасовой и Авербуха обречённым на развод
9 февраля 2021, 18:14[ «Аргументы Недели» ]
Звёздная пара Ильи и Лизы до сих пор является самой обсуждаемой в Сети. Многие поклонники и подписчики уверены, что из-за приличной разницы в возрасте эту пару ждёт расставание.
Психолог Борис Хигир тоже не остался в стороне и высказал своё мнение.Так, по его словам, Илья - не тот мужчина, который нужен Лизе и дело даже не в возрасте. Он считает, что молодую девушку может сделать счастливой настоящий мужчина, не имеющий отношения к сфере искусства.
Также, эксперт предполагает, что актрису могло привлечь финансовое состояние супруга. Однако Илья - взрослый и продуманный мужчина, который не будет тратить свои деньги просто так. И это может разочаровать новоиспечённую жену.
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