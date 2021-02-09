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9 февраля 2021, 18:28 [ «Аргументы Недели» ]

Мария Порошина, фото: Ekaterina Rozhdestvenskaya, globallookpress.com

Актриса театра и кино Мария Порошина показала подросшего сына. Младшему ребёнку артистки 11 января исполнилось два года. Порошина не балует своих поклонников рассказами о личной жизни.

Она до сих пор не раскрыла имя отца сына. Андрей - долгожданный сын. У мальчика есть четыре старших сестры. Недавно одной из его сестричек исполнилось пять лет. В тот день малыша сфотографировали с цифрой пять. "Когда сестре - пять, а тебе только - 2!" - подписала снимок Мария Порошина. Судя по фото, Андрей такой "мужичок - крепыш".

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Заниматься Марии Порошиной с детьми помогает няня. Отец трёх дочек Марии также воспитывает их отец актёр Илья Древнов. Супруги развелись, а немногим более, чем через год, Порошина стала мамой пятый раз. Актриса и многодетная мама отдаёт много времени как работе, так и своим детям.

И остаётся красивой женщиной. Дочки хотят, чтобы их мамочка была счастлива.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Мария Порошина (@poroshinamariyamikhaylovna)