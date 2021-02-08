Кэти Пэрри и Орландо Блум готовятся к скорой свадьбе

Кэти и Орландо планировали сыграть свадьбу ещё летом 2020 года, но пандемия внесла свои коррективы в их планы. Изначально, певица хотела провести церемонию в Японии и пригласить туда родственников и друзей. Япония - по-настоящему значимое место для возлюбленных, поскольку именно там в 2018 году они снова сошлись после продолжительного разрыва.
В прошлом году у пары родилась дочь- маленькая Дейзи Дав. Теперь они снова готовятся к свадьбе, но уже более скромной. По словам друга семьи, свадьба состоится в ближайшем месяце в Калифорнии, где сейчас проживают Кэти и Орландо.
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