Муж Меган Фокс не хочет с ней разводиться

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8 февраля 2021, 16:38 [ «Аргументы Недели» ]

фото: instagram

Актёр Брайан Остин Грин - муж Меган, оттягивает бракоразводный процесс из-за трёх сыновей. По его словам, он хочет активно участвовать в жизни детей и добивается совместной опеки над ними.



В свою очередь, Меган уже планирует создать новую семью с новым избранником, которому она помогала бороться с наркотической зависимостью.



Пока развод не сдвинулся с мёртвой точки, супружеская пара обменивается язвительными комментариями в социальных сетях и плохо отзываются друг о друге в интервью.



Брайан считает её недостойной матерью, которая ежедневно пропадает на работе и светских тусовках, а Меган язвительно замечает, что ее бывший муж прочит себя в «отцы года».



Есть предпосылки к тому, что развод у пары получится слишком громким и неприятным и расстаться на мирной ноте у них не получится.