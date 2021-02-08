Кайли Миноуг впервые выходит замуж

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

8 февраля 2021, 16:15 [ «Аргументы Недели» ]

фото: instagram

С креативным директором британского GQ Полом Соломонсом знаменитая артистка Кайли Миноуг встречается уже более трёх лет. Их отношения уже успели пройти проверку на прочность. Несмотря на разницу в возрасте (избранник Кайли младше её на 7 лет), Пол ни разу не был женат. Свою личную жизнь журналист тоже скрывает, однако ему приписывают романы с Ланой дель Рей и Беллой Хадид.



Недавно Пол сделал предложение Кайли - об этом сообщило издание Daily Mail. Эту информацию позже подтвердила и мать Соломонса. Также она сообщила, что вся семья счастлива за Пола и с нетерпением ждёт свадебной церемонии.



На данный момент родственники заняты обсуждением и подготовкой предстоящего торжества. Однако все подробности от журналистов предпочли скрыть.