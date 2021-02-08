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Кайли Миноуг впервые выходит замуж

, 16:15 [ «Аргументы Недели» ]

Кайли Миноуг впервые выходит замуж
фото: instagram

С креативным директором британского GQ Полом Соломонсом знаменитая артистка Кайли Миноуг встречается уже более трёх лет. Их отношения уже успели пройти проверку на прочность. Несмотря на разницу в возрасте (избранник Кайли младше её на 7 лет), Пол ни разу не был женат. Свою личную жизнь журналист тоже скрывает, однако ему приписывают романы с Ланой дель Рей и Беллой Хадид.

Недавно Пол сделал предложение Кайли - об этом сообщило издание Daily Mail. Эту информацию позже подтвердила и мать Соломонса. Также она сообщила, что вся семья счастлива за Пола и с нетерпением ждёт свадебной церемонии.

На данный момент родственники заняты обсуждением и подготовкой предстоящего торжества. Однако все подробности от журналистов предпочли скрыть.

ЕСт

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