Кайли Миноуг впервые выходит замуж

С креативным директором британского GQ Полом Соломонсом знаменитая артистка Кайли Миноуг встречается уже более трёх лет. Их отношения уже успели пройти проверку на прочность. Несмотря на разницу в возрасте (избранник Кайли младше её на 7 лет), Пол ни разу не был женат. Свою личную жизнь журналист тоже скрывает, однако ему приписывают романы с Ланой дель Рей и Беллой Хадид.
Недавно Пол сделал предложение Кайли - об этом сообщило издание Daily Mail. Эту информацию позже подтвердила и мать Соломонса. Также она сообщила, что вся семья счастлива за Пола и с нетерпением ждёт свадебной церемонии.
На данный момент родственники заняты обсуждением и подготовкой предстоящего торжества. Однако все подробности от журналистов предпочли скрыть.
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