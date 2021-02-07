Актриса Мария Горбань показала первые свадебные фотографии
7 февраля 2021, 19:30[ «Аргументы Недели» ]
Российская актриса, известная по сериалу «Кухня», Мария Горбань тайно вышла замуж за кинооператора Кирилла Зоткина. Фотографии со свадьбы знаменитость опубликовала в Instagram.
«Ты меня нашёл среди тысячи лиц /Сердцу горячо слёзы на ресницах/Оказалось счастье в простом кроется/Найти своих и успокоиться», - подписала Мария Горбань снимки.
Помимо поклонников, с торжественным событием актрису поздравили коллеги из шоу-бизнеса: певица Тина Кароль, Вера Брежнева и дизайнер Катя Сильченко. Горбань поблагодарила всех за приятные слова и поделилась, что мероприятие прошло «без волнений».
Судя по stories актрисы, молодожены сразу после регистрации полетели отдыхать в Сочи. Свадьба состоялась в субботу, 6 февраля. Актриса отметила, что все прошло именно так, как они хотели.
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