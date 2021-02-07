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Актриса Мария Горбань показала первые свадебные фотографии

, 19:30 [ «Аргументы Недели» ]

Актриса Мария Горбань показала первые свадебные фотографии
Мария Горбань с супругом, Фото: Instagram

Российская актриса, известная по сериалу «Кухня», Мария Горбань тайно вышла замуж за кинооператора Кирилла Зоткина. Фотографии со свадьбы знаменитость опубликовала в Instagram.

«Ты меня нашёл среди тысячи лиц /Сердцу горячо слёзы на ресницах/Оказалось счастье в простом кроется/Найти своих и успокоиться», - подписала Мария Горбань снимки.

Помимо поклонников, с торжественным событием актрису поздравили коллеги из шоу-бизнеса: певица Тина Кароль, Вера Брежнева и дизайнер Катя Сильченко. Горбань поблагодарила всех за приятные слова и поделилась, что мероприятие прошло «без волнений»

Судя по stories актрисы, молодожены сразу после регистрации полетели отдыхать в Сочи. Свадьба состоялась в субботу, 6 февраля. Актриса отметила, что все прошло именно так, как они хотели.

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Публикация от МАША ГОРБАНЬ (@gorban_masha)

БА

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