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Хоккеист Александр Фролов, живший с Юлией Началовой, женился на девушке из Украины и работает в США

, 14:23 [ «Аргументы Недели» ]

Хоккеист Александр Фролов, живший с Юлией Началовой, женился на девушке из Украины и работает в США
Юлия Началова, фото из соцсети

Хоккеист Александр Фролов, у которого были серьезные отношения с певицей Юлией Началовой, женился на девушке из Украины, сейчас живет и работает в США. Юлия Началова познакомилась с Фроловым в Соединенных Штатах. Они начали встречаться, строить отношения. Певица и спортсмен жили вместе в Москве, в квартире Началовой.

Фролов в какой-то момент давал Юле 20 миллионов, а она переписала часть квартиры в элитном доме на него. По словам отца хоккеиста, квартиру они сын строил вместе с возлюбленной, деньги давал на ремонт.

После смерти Юлии Началовой родители певицы обеспокоились, что внучка - дочь певицы Вера Алдонина - останется без этого жилья.
Оказывается, недавно эти апартаменты были на продажу.

Отец хоккеиста в эфире программы «Ты не поверишь» рассказал, что Александр обосновался в США, вместе с другом открыл там частную школу. По его информации, больших заработков у сына сейчас нет.

ИЧ

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