Юлия Высоцкая в платье мини и на шпильках очаровала пользователей сети

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5 февраля 2021, 14:36 [ «Аргументы Недели» ]

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Актриса театра и кино, телеведущая Юлия Высоцкая не перестаёт удивлять своих поклонников. 47-летняя супруга режиссёра Андрея Кончаловского выложила в Инстаграм видео. Её сняли в коротком платье и в туфлях на высоких каблуках.

Подписчики смогли рассмотреть ноги актрисы и пишут восторженные комментарии. "Фигурка такая красивая", "Прелесть ...прелестная", "Невероятная стать", "Ноги шикарны, отпад", "Идеальные ножки", - сделали комплименты фолловеры.

Юлия Высоцкая любит готовить, умеет печь разные вкусняшки, но сама строго следит за своей фигурой.

Они и диеты соблюдает, и занимается спортом - велосипед, пробежки, скандинавская ходьба.

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