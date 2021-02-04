Анджелина Джоли призналась, что не считает себя идеальной матерью

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4 февраля 2021, 22:52 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Instagram

45-летняя американская актриса кино и телевидения Аенджелина Джоли поговорила с главным редактором британской версии издания Vogue Эдвардом Эннинфулом. Она призналась, что ей постоянно нужно чем-то заниматься, например, играть в кино, путешествовать, поддерживать благотворительные фонды.

Звезда телевидения отметила, что исполнила свою мечту, когда стала многодетной матерью. Но она никогда не представляла себя в роли матери, которая ни на шаг не отходит от своих детей. По ее мнению, она не смогла бы постоянно сидеть дома и быть типичной мамой-домохозяйкой.

«Я чувствую, что мне просто не хватает навыков, чтобы быть типичной мамой-домоседкой», – рассказала Джоли.

Знаменитость также сказала, что считает себя неидеальной матерью, однако ее любовь к детям перекрывает все имеющиеся жизненные недостатки.