Анджелина Джоли призналась, что не считает себя идеальной матерью
4 февраля 2021, 22:52[ «Аргументы Недели» ]
45-летняя американская актриса кино и телевидения Аенджелина Джоли поговорила с главным редактором британской версии издания Vogue Эдвардом Эннинфулом. Она призналась, что ей постоянно нужно чем-то заниматься, например, играть в кино, путешествовать, поддерживать благотворительные фонды.
Звезда телевидения отметила, что исполнила свою мечту, когда стала многодетной матерью. Но она никогда не представляла себя в роли матери, которая ни на шаг не отходит от своих детей. По ее мнению, она не смогла бы постоянно сидеть дома и быть типичной мамой-домохозяйкой.
«Я чувствую, что мне просто не хватает навыков, чтобы быть типичной мамой-домоседкой», – рассказала Джоли.
Знаменитость также сказала, что считает себя неидеальной матерью, однако ее любовь к детям перекрывает все имеющиеся жизненные недостатки.
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