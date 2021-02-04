«Богатства всегда мало»: Ксения Собчак о своем миллиардном состоянии

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

4 февраля 2021, 22:19 [ «Аргументы Недели» ]

фото:instagram

В интервью на YouTube-канале финансиста Дмитрия Толстякова звезда рассказала об отношении к деньгам. Она призналась, что на данный момент заработала порядка 1 млрд рублей и теперь не может остановиться – «работает еще больше».

Для Ксении деньги в настоящее время являются инструментом построения масштабного бизнеса. Основным источником дохода стала реклама в Сети. Все сбережения она хранит только в зарубежной валюте. В долг Собчак не дает из принципа, даже друзьям, потому что, по ее словам, «это всегда портит отношения».