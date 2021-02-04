«Богатства всегда мало»: Ксения Собчак о своем миллиардном состоянии
4 февраля 2021, 22:19[ «Аргументы Недели» ]
В интервью на YouTube-канале финансиста Дмитрия Толстякова звезда рассказала об отношении к деньгам. Она призналась, что на данный момент заработала порядка 1 млрд рублей и теперь не может остановиться – «работает еще больше».
Для Ксении деньги в настоящее время являются инструментом построения масштабного бизнеса. Основным источником дохода стала реклама в Сети. Все сбережения она хранит только в зарубежной валюте. В долг Собчак не дает из принципа, даже друзьям, потому что, по ее словам, «это всегда портит отношения».
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