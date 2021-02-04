Ева Польна высказалась о шоу-бизнесе: «днище»

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4 февраля 2021, 20:19 [ «Аргументы Недели» ]

Ева Польна с дочерью, фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Экс-солистка группы "Гости из будущего" Ева Польна поблагодарила своих поклонников за положительные отзывы о ее новой песне и призналась, что бывают моменты, когда у нее опускаются руки.

Собственное творчество напоминает певице "огонек свечи в маленькой избушке посреди урагана", а вокруг - катастрофа. Польну уже начали посещать мысли, что это никому не нужно - "говорить о большом, высоком, красивом, когда вокруг процветает «днище»".

Но для Евы являются большой поддержкой ее фанаты, поклонники, благодаря им, "как старый солдат утираю скупую слезу и понимаю, что мы ещё «повоюем»". Певица дала стопроцентную гарантию, что тексты ее песен не будут содержать в угоду моде рифмы⠀"гвозди, жопа, огурец", она не станет прыгать в нижнем белье на выступлениях, обсуждать личную жизнь на публике, даже если ее перестанут показывать по телевидению и прокручивать ее песни на радио.

"Оставайтесь собой, мы вас за это очень ценим и любим. Вы лучшая"; "Хочется верить, что эта шелуха, что сейчас в тренде, скоро отвалится и никто о них не вспомнит) Но хорошие, талантливые и чистые сердцем люди встречаются и сейчас. И вы в их числе, конечно! Мы вас любим!" - пишут в комментариях в Instagram.