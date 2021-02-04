Модель Оксана Воеводина рассказала, как «уколы красоты» испортили её мышцы лица

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4 февраля 2021, 14:45 [ «Аргументы Недели» ]

фото: instagram

На своей странице в социальной сети Оксана Воеводина, победительница конкурса красоты «Мисс Москва», рассказала, как «уколы красоты» испортили её мышцы лица.

В погоне за сохранением молодости, девушка переборщила с уколами ботокса и получила атрофированные мышцы лица и дряблую кожу. «Сейчас я пытаюсь решить эту проблему массажем лица и всевозможными масками. Не верьте, девушки, косметологам и хотя бы до 30 лет не делайте подобные инъекции, иначе колоть потом будет некуда»,- делится своим опытом Оксана.

Вместо уколов Воеводина советует беречь свою кожу и ухаживать за ней с помощью уходовых масок, а также она советует заниматься лицевой гимнастикой.