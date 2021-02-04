Модель Оксана Воеводина рассказала, как «уколы красоты» испортили её мышцы лица
4 февраля 2021, 14:45[ «Аргументы Недели» ]
На своей странице в социальной сети Оксана Воеводина, победительница конкурса красоты «Мисс Москва», рассказала, как «уколы красоты» испортили её мышцы лица.
В погоне за сохранением молодости, девушка переборщила с уколами ботокса и получила атрофированные мышцы лица и дряблую кожу. «Сейчас я пытаюсь решить эту проблему массажем лица и всевозможными масками. Не верьте, девушки, косметологам и хотя бы до 30 лет не делайте подобные инъекции, иначе колоть потом будет некуда»,- делится своим опытом Оксана.
Вместо уколов Воеводина советует беречь свою кожу и ухаживать за ней с помощью уходовых масок, а также она советует заниматься лицевой гимнастикой.
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