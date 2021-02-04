Критик Соседов назвал причину «внешней молодости» 73-летней Ротару, это не операции

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4 февраля 2021, 13:52 [ «Аргументы Недели» ]

София Ротару, фото: Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Музыкальный критик Сергей Соседов оценил внешность «вечно молодой» певицы Софии Ротару. По его словам, 73-летняя артистка выглядит на свой возраст, хотя пытается держать себя в форме.

«Внешне София себя держит, хотя я вижу, что ей это тяжело дается. Но она из последних сил старается, и это, конечно, здорово. Если вы увидите Ротару вблизи, то дадите и ее возраст, и ее состояние. Вы все сразу поймете. Экран создает иллюзию, к тому же Соня прекрасно играет, и все покорены ею», - высказал он в интервью YouTube-шоу Елены Ханги.

Соседов отметил, что внешность Ротару - это самое настоящее «искажение реальности». При этом он пояснил, что ее молодое лицо - не результат пластических операций, а результат ухода и мастерского макияжа.

Ранее пластический хирург показал с помощью нейросети пожилых Ротару и Аллу Пугачёву без операций.